Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Olay 06.00 Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre seyir halindeki  otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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