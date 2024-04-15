Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Antalya-Alanya D400 kara yolunun Serik'e bağlı Dikmen kavşağı yakınlarında, Antalya'dan Çandır Mahallesi'ndeki muz paketleme tesisine malzeme taşıyan Mustafa Şen idaresindeki kamyonetin seyir halindeyken kasa kısmında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü Şen, aracı yolun sağında durdurarak, indi. Alevlere ilk müdahaleyi yakında bulunan iş yerindeki çalışanlar yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Muz paketlemesinde kullanılan polyester malzemelerin bulunduğu kasa tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Mustafa Şen, "Araç seyir alindeyken bir anda duman çıkmaya başladı. Kamyonetin kasasında muz paketlemeye yarayan polyester malzemeler vardı. Aracı yolun sağına çektim durdum. Bir anda alevler yükseldi." dedi.

Yangına müdahale eden işçi Yiğit Topaktaş da "Bir anda araçtan alevler çıktığını görünce yangın tüpü ile ilk müdahaleyi arkadaşlarla beraber yaptık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye yangına müdahale etti. Aracın arka kısmı tamamen yandı." diye konuştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.