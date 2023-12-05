Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Aksaray'da seyir halindeyken elektrik tesisatının şase yapması sonucu yanmaya başlayan minibüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

, Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Küçük Bölcek Mahallesi istikametine giden Yiğit S. (25) idaresindeki minibüste elektrik kablolarının şase yapması sonucu bir anda yangın çıktı.

Minibüsün kaput kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, minibüsü kenara çekip araçtan inerken, minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı. adeta alev topuna dönerken, sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan minibüs adeta küle dönerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü - 1

Söndürme işleminin ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araçta inceleme yaptı.

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