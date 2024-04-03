Seyir halindeki otomobil alev aldı

Tavşanlı’da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



İlçe merkezinden Kütahya istikametine seyir halinde olan F.K idaresindeki otomobil ışıklı kavşağına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Otomobil sürücüsü son anda kendini dışarı attı.



İhbar üzerine hızlı şekilde intikal eden Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.



Söndürme esnasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldılar. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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