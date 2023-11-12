Seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay yerinin yakınında bulunan bir şantiyede çalışan işçiler sesi duyarak olay yerine geldiklerinde aracın yanmaya başladığını gördü. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan işçiler, yanan araca yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle ön kısmı paramparça olan aracın içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 araçta bulunan toplam 6 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü. Edinilen bilgiye göre 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Sürücünün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.