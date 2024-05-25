Seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı

Eskişehir’de dönüş yapan otomobile tramvayın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı

Kaza, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ile Seylap Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobile, SSK-Otogar seferini yapan çarptı.

Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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