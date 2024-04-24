Seyir halindeyken arka lastiği fırladı

Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobilin arka lastiğinin fırladı. Kaza sonucu otomobilin takla atmasıyla 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Seyir halindeyken arka lastiği fırladı

Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içerisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yokuş aşağı inerken, arka lastiği bilinmeyen bir nedenle fırladı.

Otomobil takla attı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 yaralıyı çıkardı.

LASTİK 5 METRE GERİDE BULUNDU

Araç içerisinde sıkışan bir yaralıyı ise itfaiye ekibi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. 3 yaralı, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, otomobilin lastiğini olay yerinden 5 metre geride buldu.

3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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