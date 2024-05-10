Seyyar pidecinin hayatını zeytin ağacı kurtardı

Aydın'da virajı alamayan pide malzemeleri yüklü kamyon devrildi. Uçuruma sürüklenen kamyon, şans eseri zeytin ağacına çarpması sayesinde durdu. Kazada 2'i ağır 4 kişi yaralandı.

Seyyar pidecinin hayatını zeytin ağacı kurtardı

Efeler ilçesi Dağeymiri Mahallesi'nde seyyar pide aracı olarak kullanılan 09 AAZ 31 plakalı kamyon sürücüsü, cuma namazı sonrasında Dağeymiri Mahallesi'ndeki pide hayrını tamamlayıp yola çıktı. Geri dönüş esnasında pide malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

UÇURUMA SÜRÜKLENEN KAMYONU ZEYTİN AĞACI DURDURDU

Virajda yan devrilen kamyon uçuruma doğru sürüklenirken, şans eseri yol kenarında bulunan zeytin ağacı ve yön tabelası, uçuruma sürüklenen kamyonu yol kenarında durdurdu.

Seyyar pidecinin hayatını zeytin ağacı kurtardı - 1

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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