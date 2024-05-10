Seyyar pidecinin hayatını zeytin ağacı kurtardı

Efeler ilçesi Dağeymiri Mahallesi'nde seyyar pide aracı olarak kullanılan 09 AAZ 31 plakalı kamyon sürücüsü, cuma namazı sonrasında Dağeymiri Mahallesi'ndeki pide hayrını tamamlayıp yola çıktı. Geri dönüş esnasında pide malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

UÇURUMA SÜRÜKLENEN KAMYONU ZEYTİN AĞACI DURDURDU

Virajda yan devrilen kamyon uçuruma doğru sürüklenirken, şans eseri yol kenarında bulunan zeytin ağacı ve yön tabelası, uçuruma sürüklenen kamyonu yol kenarında durdurdu.