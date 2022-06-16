Sezgin Baran Korkmaz önce ABD'ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın öncelikle ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, yargı sürecinin tamamlanacağı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.

Haberler - DHA 16.06.2022 - 16:30

Sezgin Baran Korkmaz önce ABD'ye iade edilecek

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Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye ve ABD'nin iade taleplerine onay

SBK Holding'in sahibi önce ABD'ye iade edilecek.

Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın 'ye iadesine karar vermişti.

Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.

Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Adalet Bakanlığı'na gitti.

Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın öncelikle ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu.

Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi.

Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.

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