SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz önce ABD'ye iade edilecek.



Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar vermişti.

Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.

Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti.

Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın öncelikle ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu.

Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi.

Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.