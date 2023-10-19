SGK’nın geri ödeme listesine 23 ilaç daha eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gidildi.



Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, 23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.



Yeni düzenlemeye göre, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç, 1 vitamin ilacı olmak üzere 6'sı yerli üretim, toplam 23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine eklendi.



Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” ifadelerini kullandı.