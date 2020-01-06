Sibel Ünli'nin ailesi: Psikolojik sorunları vardı daha önce de intihar girişiminde bulundu

İstanbul'da intihar eden Sibel Ünli'nin ailesi kızlarının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Samatya'da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Sibel Ünli'nin babası Zeki Ünli ve ağabeyi Aydın Ünli, Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul etti.

Baba Zeki Ünli, Muş'ta, Bursa'da ve İstanbul'da evleri olduğunu, yaklaşık 10 bin lira gelirleri bulunduğunu söyledi.

Aile adına yapılan yazılı açıklamada ise sara hastalığı bulunan Sibel Ünli’nin son 3 yılda birden fazla intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, ağır deprasyon tanısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü yer aldı.