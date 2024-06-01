Sıcaklık arttı: İstanbul'da alg yoğunluğu dikkat çekti

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

Sıcaklık arttı: İstanbul'da alg yoğunluğu dikkat çekti

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Sıcaklık arttı: İstanbul'da alg yoğunluğu dikkat çekti - 1

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

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