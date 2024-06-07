Sıcaktan bunalan öğrenciler çareyi böyle serinlemekte buldu! İtfaiye ekipleri su sıktı

Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Altınözü Stadyumu’nda etkinlik yaparken bunalan öğrencileri gören öğretmenleri, Altınözü Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, öğrencilerin su savaşı yapmak istediklerini belirtti.



İtfaiye ekipleri de öğrencilerin isteğini kırmayarak stadyuma bir ekip yolladı. Ekip, öğrencilerin bulunduğu alana itfaiye aracından su sıktı. Öğrencilerin suyun altında oynamaları ilginç görüntüler oluşturdu.