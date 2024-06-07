Sıcaktan bunalan öğrenciler çareyi böyle serinlemekte buldu! İtfaiye ekipleri su sıktı

Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde itfaiye ekipleri, etkinlik için geldikleri stadyumda sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini, bulundukları alana yüksekten su sıkarak serinletti

Sıcaktan bunalan öğrenciler çareyi böyle serinlemekte buldu! İtfaiye ekipleri su sıktı

Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Altınözü Stadyumu’nda etkinlik yaparken bunalan öğrencileri gören öğretmenleri, Altınözü Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, öğrencilerin su savaşı yapmak istediklerini belirtti.

ekipleri de öğrencilerin isteğini kırmayarak stadyuma bir ekip yolladı. Ekip, öğrencilerin bulunduğu alana itfaiye aracından su sıktı. Öğrencilerin suyun altında oynamaları ilginç görüntüler oluşturdu.

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