Sıcaktan bunaldı, martılara kızıp ateş açtı (5 yaralı)

SICAKTAN BUNALIP ÇIKTIĞI BALKONDA, MARTILARA SİNİRLENMİŞ

İfadesi alınan U. G., sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi.



U. G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.