Sıcaktan bunalıp baraja giren iki kız çocuğundan acı haber

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Hirfanlı Barajı'na giren 13 yaşındaki Z.D. ve 16 yaşındaki F.S. isimli iki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Çocukların ailelerinin, Şanlıurfa'dan Ankara'ya mevsimlik işçi olarak geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıcaktan bunalıp baraja giren iki kız çocuğundan acı haber

Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde Z.D ve F.S. isimli iki kız çocuğu, sıcak havadan bunalarak Hirfanlı Barajı'na girdi.

Suya giren çocukların gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıcaktan bunalıp baraja giren iki kız çocuğundan acı haber - 1

Olay yerine gelen dalgıçların yaptığı çalışma sonucunda, 2 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocukların cenazesi, Olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çocukların ailelerinin, Şanlıurfa'dan 'ya çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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