Şiddetli fırtına camide ağır hasara neden oldu

Aksaray’da dün etkili olan şiddetli fırtına, Ahırlı Köyü Camisi’nin minaresine zarar verdi. Minaresinde çatlaklar olan cami, ibadete kapatıldı.

Şiddetli fırtına camide ağır hasara neden oldu

şiddetli fırtınanın etkisi altında… ’da şiddetli , Ahırlı Köyü Camisi’ne zarar verdi.

Ağaçören ilçesinde dün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarın ardından Ahırlı Köyü Camisi’nin minaresinde çatlaklar meydana geldi.

Minarede eğilmenin de olmasıyla, ihbar üzerine köye gelen AFAD ekipleri camiyi kontrol etti.

Şiddetli fırtına camide ağır hasara neden oldu - 1

Görevliler ağır hasar aldığını tespit ettikleri camiyi ibadete kapattı.

Caminin minaresinin, Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

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