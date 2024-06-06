Siesta nedir? Siesta hangi ülkelerin kültüründe var?

Siesta, öğle arasında dik güneş ışınlarının sıcaklığınından veya öğle yemeği sonrası metabolizma faaliyetlerinin hızlanması sebebiyle vücudun anlık mayışma durumunun, kısa süreli uyku ile hissedilen dinlenme ihtiyacına siesta denir.Genellikle sıcak tropikal iklim tipi görünen Latin Amerika ülkelerinde oldukça yaygın olan bu uyku safhası, yıllar geçtikçe tüm dünyada farklı isimlerde dile gelmiştir.



Siesta uykusunun tam olarak kesin yargılar ile tarihçesi bilinmemekle beraber, üzerinde düşünülmüş ve en kabul göreni ise;



Sıcak Latin Amerika ülkelerinde yaşayan çiftçilerin tarlalarındayken günün en sıcak vakti olan öğle vaktinden, bir nebze olsun kaçmak ve günün erken saatlerinde uyanmanın yorgunluğu üzerlerinden atıp, tekradan daha enerjik bir şekilde başlandığı amacıyla yapıldığı düşünülen, siesta için en kabül gören düşüncedir.

SİESTA KÜLTÜRÜNÜN TARİHİ



Siesta genellikle İspanya ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilendirilse'de tahminlere göre siesta'nın İtalya'da, Roma imparatorluğun'da ortaya çıktığı düşünülen fenomenler arasındadır.Çünkü Roma'da günün 12 saatlik olduğu ve periyotlar halinde ilerlediği bilinmektedir. 12 saatin, yarısı olan altıncı saat roma halkı için istirahat ve yemek molasıydı.