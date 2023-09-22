Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Sıfır Atık Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Vakıf, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yürütecek.



TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen gibi isimler vakfın kurucuları arasında.



Vakıf, atık suların yeniden kullanımının teşviki geri dönüşüm gibi konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor.



Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi sayesinde 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi, 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.



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