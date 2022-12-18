Sigorta dolandırıcılığında yeni yöntem

Sahte internet sitesi açan sigorta dolandırıcıları, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara gerçek sigorta şirketleri üzerinden sigorta düzenleyip, 1-2 hafta sonra ise ‘şüpheli işlem’ diyerek iptal ediyor.

Yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan avukat Taha Ekici, müvekkilinin yaşadıklarını anlattı. Ekinci, müvekkilinin sigorta yaptırmak için araştırma yaptığını ifade ederken internette ilk çıkan siteye tıkladığını ifade etti.

Ekinci, "O da reklamlı bir site. Sitede kendi ruhsat bilgilerini giriyor. Sonrasında tarafına bir arama geliyor. Aramayı yanıtladığında o siteden aradıklarını söylüyorlar. Sigorta fiyatını normal diğer acentelerin söylediğinin yarısını söylüyorlar” diye konuştu.

ÇEVİRMEDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dolandırıcıların vatandaşa havale yapması gerektiğini söylediğini belirten Ekici, “Müvekkil bununla ilgili olarak parayı istenilen yere gönderiyor. Gönderildikten sonra e-Devlet'inden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor" dedi.

Bu süreçte karşı tarafından belgeleri gönderdiğini dile getiren Ekinci, müvekkilinin bir ay sonra çevirmeye denk geldiğini ve orada yapılan araştırmada aracının sigortasının olmadığını fark ettiğini söyledi.

MÜVEKKİLE BİLGİ GİTMİYOR

Vatandaşın olay üzerine sigortanın yapıldığı ana merkezi aradığını söyleyen Ekici, “Ana merkezle yaptığı görüşmede kartın çalıntı olduğuna dair bildirimin geldiği ve bu yüzden sigortanın banka ile iletişime geçtiği, sonrasında işlemin iptal edildiğini öğreniyor” diye konuştu.

Avukat Ekici, dolandırıcılık işleminin nasıl yapıldığına dair dolandırıcıların kendi kartlarının üzerinden yaptığını ifade etti. "1-2 hafta geçtikten sonra kartın çalıntı olduğunu söylüyorlar bankaya. Onunla ilgili işlemi iptal etmek istediklerini söylüyorlar. Sigortayla iletişime geçip onunla ilgili işlemi iptal ediyorlar" diyen Ekinci, sigortanın iptal edilmiş olduğunu ve müvekkile bilgi gitmediğini açıkladı.

SİGORTA TEMİNATI ÖNEMLİ

Burada vatandaşın zararının yalnızca 4 bin lira olmadığının altını çizen Ekici, önemli olanın sigortanın teminat miktarı olduğunu kaydetti. Ekici, “Teminat miktarı 2022 yılı için 100 bin Türk Lirası. Başka bir araca çarptığınızda kusurlu taraf siz olursanız, sizin sigortanız adınıza 100 bin Türk Lirası'na kadar ödeme yapıyor" dedi.

Vatandaşları da uyaran Ekici, “Girdikleri sitenin güvenilirliğini kontrol etsinler. Bu şekilde reklam vererek her gün bir site açılıp kapanıyor. Zaten sigorta primleri arasında yarı yarıya oranında fark olmaz. Buna da dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.