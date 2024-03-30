Siirt'te 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaza, gece saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt- Kurtalan kara yolunda meydana geldi.

Bünyamin P. yönetimindeki hafif ticari araç ile Emel K.'nın kullandığı 41 ACH 778, Hayriye Ç. yönetimindeki 56 AG 429, Vezir Ş.'nin kullandığı 56 BA 256 ve sürücüleri öğrenilemeyen 56 DA 009 ve 56 DA 742 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.