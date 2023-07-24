Siirt'te akrebin soktuğu çoban hastanelik oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde, akrebin soktuğu 24 yaşındaki çoban Ferhat Aykaç, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Siirt'te akrebin soktuğu çoban hastanelik oldu

'in Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Aykaç’ı (24) sabah saatlerinde soktu.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması nedeniyle, olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Siirt'te akrebin soktuğu çoban hastanelik oldu - 1

Aykaç, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bölgeden alınarak 3'üncü Komando Tugayı’na, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...