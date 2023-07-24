Siirt'te akrebin soktuğu çoban hastanelik oldu

Aykaç, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bölgeden alınarak 3'üncü Komando Tugayı’na, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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