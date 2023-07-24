Siirt'te akrebin soktuğu çoban hastanelik oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Aykaç’ı (24) sabah saatlerinde akrep soktu.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması nedeniyle, olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
Aykaç, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bölgeden alınarak 3'üncü Komando Tugayı’na, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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