Siirt'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'in eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.



Kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye'deyken terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

