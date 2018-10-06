Siirt'in işlek caddelerinden Güres'te faaliyet gösteren restoranın müdüriyetinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, restoran bölümüne sıçradı.



Kısa sürede olay yerine gelen belediye ve Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan güçlükle söndürdü.



Yangın nedeniyle restoranda büyük çapta hasar meydana geldi.



Görgü tanıklarından Murat Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde maç izlerken duman kokusu alınca balkona çıktığını söyledi.



Restoranın müdüriyetinde yangın çıktığını gördüğünü belirten Oğuz, şunları anlattı:



"Hemen itfaiyeye haber verdim. Arka tarafından gelmeleri gerektiğini söyledim. Ön taraftan gelmeleri durumunda müdahale edemeyeceklerini belirttim. Sağ olsunlar arka taraftan geldiler. İtfaiye Müdürü Nejdet Bey elbiseleriyle olduğu gibi hemen ateşin içine daldı. İlk müdahaleyi bizzat kendi elleriyle yaptı. Mahalle sakinleri olarak kendilerine teşekkür ediyorum."



Mahalledeki sokakların dar olduğunu ve bu durumun da yangına müdahaleyi zorlaştırdığını dile getiren Oğuz, "Yan tarafta bir bina dikilecekti. Yaptığımız girişimler sonucu yapımı durduruldu. Bu binanın şimdi dikilmemesinin en büyük semeresini görüyoruz. Eğer burada o bina dikilseydi buradaki 7 blok bu yangından etkilenecekti. Buranın açık olması bu mahalle sakinlerinin hayatını kurtarmış durumda." ifadelerini kullandı.