Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde M.B. (45) idaresindeki minibüs, dün akşam saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve B.B. yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü M.B.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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