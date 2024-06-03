Silah kaçakçılığına karşı operasyon: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen Mercek-20 operasyonlarında 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Silah kaçakçılığına karşı operasyon: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi.

sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

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