Silah sesleri yükselen evde ölü bulundu, polis eşini arıyor

1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler’in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü.



Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler’in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.