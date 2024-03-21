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Silah sesleri yükselen evde ölü bulundu, polis eşini arıyor

Adana’da silah sesleri yükselen eve giden polis, Uğur İşler isimli adamın cansız bedenini buldu. Polis, İşler’in eşi M.İ’yi şüpheli olarak aramaya başladı.

Silah sesleri yükselen evde ölü bulundu, polis eşini arıyor

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’da silah sesleri sonrası eve giden polis bir kişiyi ölü buldu.

Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi.

Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı.

Silah sesleri yükselen evde ölü bulundu, polis eşini arıyor - 1

1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler’in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü.

Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler’in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.

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