Silah ticaretine 2 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Pınarbaşı'ndaki bir ev ve ahırda arama gerçekleştirildi.



Aramada 4 ruhsatsız tabanca, çeşitli parçaları eksik 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda fişek ve şarjörün yanı sıra silah yapımı için çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan S. E. ve N. Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

