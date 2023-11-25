Silah ticaretine 2 gözaltı

İzmir'de silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Silah ticaretine 2 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Pınarbaşı'ndaki bir ev ve ahırda arama gerçekleştirildi.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, çeşitli parçaları eksik 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda fişek ve şarjörün yanı sıra silah yapımı için çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S. E. ve N. Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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