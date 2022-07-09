Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Şehir Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Günenc’i makamında ziyaret etti, silahlı saldırı sonucu öldürülen Dr. Karakaya için taziyede bulundu.



Merhum Karakaya'ya rahmet dileyen Kurum, şöyle konuştu:



"İnşallah Ekrem hocamızın adını Konya'mızda ilelebet yaşatacağız. En uygun alanda Ekrem hocamızın ismini, düşüncelerini ve duruşunu yaşatacağız. Hep birlikte onun anılarını, Konya'mızda yad edeceğiz."



Bakan Kurum, Dr. Ekrem Karakaya'nın saldırıya uğradığı odasında dua etti.

Kurum, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, başta Sağlık Bakanlığı'mız ve Meclis'imiz olmak üzere yaptı, yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM HASTANE ÇALIŞANLARIYLA BAYRAMLAŞTI



Hastane çalışanlarıyla bayramlaşan Kurum, daha sonra Dr. Ekrem Karakaya'nın saldırıya uğradığı odasında dua etti.



Bakan Kurum'a, Vali Vahdettin Özkan, Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, merkez ilçe belediye başkanları ile hastane yöneticileri eşlik etti.



Öte yandan Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu.



Kurum, şehidin babası Bayram ve ağabeyi Ali Koca'ya başsağlığı diledi.