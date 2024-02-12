Silahlı saldırıda yaralanan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı. Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şüphelinin Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. olduğu tespit edildiği ve olay sonrası yakalandığı ifade edildi. M.G.'nin ilk ifadesinde "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum." dediği öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Büyükşehir Belediyesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Güdük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti - 1

VALİLİK AÇIKLAMASI

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti - 2

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.G.'nin ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum.” dediği öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti - 3

BAŞKAN KARALAR, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"PARA MESELESİ SADECE BİR OLASILIK"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden, Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük’e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük’ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir. Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır." denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...