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Silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi genç kadın yaralandı

Adana’da 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi genç kadın aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi genç kadın yaralandı

Çukurova İlçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde, üniversite öğrencisi Serbu E. (22) otomobiline bindiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında genç kadın tabanca ile ayağından vurulurken şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada yaklaşık 15 adet boş kovan buldu. Saldırı sırasında bölgede bulunan park halindeki 2 otomobile ise kurşun isabet etti.

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