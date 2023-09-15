Şile Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çevredekilerin yardımıyla devrilen araçtan çıkartılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.



Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.