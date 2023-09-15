Şile Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı

İstanbul’daki Şile Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otoyolda araç yoğunluğu oluştu.

Şile Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı

Ümraniye’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şile Otoyolu’nda seyir halindeki 58 EP 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Şile Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla devrilen araçtan çıkartılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

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