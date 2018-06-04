Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu suda kaybolan genç müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedine ulaşıldı.
Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi.
Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.
İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olmuştu.
Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FERHAT GÖÇER: KURTUMASI İÇİN DUA EDİYORUM
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan Şile’de tekne kazasında kayboldu haberi geldi. Çok üzgünüm umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" dedi.