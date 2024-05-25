Telefonda başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise dövülerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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