Telefonda başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Telefonda başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise dövülerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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