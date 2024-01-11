Silivri açıklarında asfalt tankerinde yangın: 2 yaralı

İstanbul Silivri açıklarında asfalt tankerinde yangın çıktı.
Olay dün akşam saat 23.45 sıralarında yaşandı. Yunanistan’a seyir halindeki tankerde Silivri açıklarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Tekirdağ ve Ambarlı Liman Başkanlığı’na ait römorkörler sevk edildi.
Yangında hafif şekilde yaralanan 2 Türk personel tahliye edildi.
Makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından tanker Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne götürüldü.
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