Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 9 yaralı

İstanbul Silivri'de 2 aile arasındaki tartışma  kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Olay yerinde ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

Haberler - DHA 04.07.2022 - 04:22 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 04:30

Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 9 yaralı

Silivri'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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