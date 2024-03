Sinead O’Connor’ın varislerinden Donald Trump'a boykot: Şarkılarını kullanmasın!

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında yaşamını yitirdi. O'Connor’ın ölüm nedeni “doğal sebepler" olarak açıklandı.



Geçtiğimiz ay eski ABD Başkanı Donal Trump, ABD'deki bir mitinginde "Nothing Compares 2 U" şarkısını çaldı.



"SINEAD İĞRENİRDİ"



Şarkıcının varisleri ise bu durumdan memnun değil. BBC'ye konuşan varisler, "Sinead bu durumdan iğrenir, incinir ve hakarete uğramış hissederdi demek abartı olmaz" ifadelerini kullandı.



Şarkıcıyla uzun süre çalışan Chrysalis Records ise "Sinead O’Connor yaşamını dürüstlük, nezaket, adalet ve diğer insanlara karşı incelikle tanımlanan ahlaki kurallarla geçirmesiyle bilinir. Bu sebeple, Donald Trump’ın siyasi mitinglerinde Nothing Compares 2 U’yu kullandığını öğrenmekten öfke duyuyoruz" açıklamasında bulundu.



Açıklamada “Sinead'ın mirasının koruyucuları olaraki Donald Trump ve ortaklarının müziğini kullanmasını derhal bırakmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.



Prince tarafından yazılan "Nothing Compares 2 U" şarkısının O'Connor tarafından seslendirilen versiyonu 1990 yılında 4 hafta boyunca 1. sırada kaldı. TURNEYE ÇIKACAKTI



Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, ölümünden iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.



O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı. MÜSLÜMAN OLDU



İrlandalı şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat Davitt ismini aldığını ancak müzik hayatında Sinead O'Connor'ı kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.



O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullandı.