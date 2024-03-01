Sınır kapısında 10 kilometrelik “Schengen” kuyruğu

KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI NÖBETLEŞE UYKU



Kuyrukta kaçak göçmen sıkıntısı da yaşadıklarını söyleyen Seçkin, “Bu yolda mülteci sıkıntıları oluyor. Bütün camianın içerisindeki şoförler biliyor. Araçlarımıza biniyorlar, gümrük halatlarımızı koparıyorlar, geçenlerde bir arkadaşımıza fiziki müdahalede bulundular. Gelen şoförün takozu bitiyor istirahate geçmesi gerekiyor. Korkusundan geçemiyor. Aynı firmadan 3 aracız, şoförün biri uyurken biri nöbette bekliyor. Başka çaresi yok bunun maalesef. Eğer yapmazsanız gümrüğe geldiğinizde kontrol edildiğinde mührünüz kopuktur, arabanın şase kısmında mülteci vardır. Ya da aracınız bir yerine zarar vermişlerdir.” diye konuştu.



Avrupa’ya tekstil ürünü götüren Şevket Şeker de yaklaşık 11 saatir kuyrukta olduklarını belirterek, şunları söyledi:



“Net bir bilgimiz yok. Söylentilere göre Bulgaristan araçları çekmiyor diyorlar. Tabi ki zor oluyor. Gece direksiyon başında yol geldim. Sabah sekizden beri ayaktayım. Sıra kavgaları oluyor. Dur-kalk yapmak zorundayız sürekli olarak. Çoğu arkadaşımızın başına geldi, göçmenler halatları, mühürleri kesip araçlara biniyor. Şoförler fark etmediğinde gümrükte tespit edilince şoför arkadaşlara ceza yazılıyor ya da deport ediliyor. Önlem olarak uyumuyoruz, sürekli aynadan araçtan inip kontrol ederek önlem almaya çalışıyoruz.”



Gaziantep'ten gelen Selahattin Çağlayan ise “Bu kuyruğun sebebi Bulgaristan'daki gişelerin iş yapmaması ve yetersiz kalması. Ben buraya geleli 17 saat oldu,17 saattir daha bana sıra gelmedi. Daha da 4-5 saat bekleyeceğim.” diye konuştu.