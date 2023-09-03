Sınır kapısında 153 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı’nda bir TIR’da yapılan kontrollerde 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Zehir tacirlerine geçit yok.” dedi.

Sınır kapısında 153 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

'dan 'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verdi.

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