Sınırda 30 kilometrelik TIR kuyruğu: Sürücüler taş dizip yolu kapattı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu.
TIR'ın kuyruğunun, İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı iddia ediliyor.
Seslerini duyurmak isteyen TIR şoförleri, taş dizdikleri uluslararası kara yolunu ulaşıma kapattı.
''ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ''
Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Rafet Türk, "Ben 8 gündür buradayım. Tuvalet yok, su yok, yiyecek yok. Yakıtı bitenler var. Perişan olduk. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz.'' diye konuştu.
İhbarla bölgeye giden jandarma ekiplerinin ikna ettiği şoförler eylemini sonlandırdı.
Şoförler yola dizdikleri taşları da kaldırdı.
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