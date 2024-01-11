CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz kimdir?

Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz 26 Haziran 1967 tarihinde Sinop’ta doğdu. Sinop’ta ikamet eden esnaf bir ailenin çocuğu olan Metin Gürbüz, ilk, orta ve lise tahsilini Sinop’ta, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.



Sinop DSİ 74. Şube Müdürlüğü’nde 32 yıllık kamu hizmetinin 25 yılını idareci/amir olarak çalıştı. Sinop İli ve İlçelerimizde, Taşkın Koruma Tesisleri, Toplu Çalışma Projeleri, Ulaşım Yolları, İçme Suyu isale hattı projelerinde kontrollük ve inşaat çalışmalarının her safhasında görevler aldı. Sel, Orman yangını ve heyelan gibi doğal afetlerle mücadelede aktif görevler üstlendi. 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimlerine CHP Sinop Belediye Başkan Aday Adayı olarak katılmak için kamu görevimden istifa ederek ayrıldı ve 27 Kasım 2023 tarihinde CHP Sinop Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaat etti. Metin Gürbüz evli ve iki çocuk babası.

