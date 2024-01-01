Sinop'ta 5 evde yangın: 2 ölü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı. 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta 5 evde yangın: 2 ölü

'un Boyabat ilçesine bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta 5 evde yangın: 2 ölü - 1

ALEVLER 4 EVE DAHA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​

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