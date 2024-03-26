Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın

Yangın saat 23.45 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bungalov ev atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tomaları ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları müdahale etti.



Yangını gören Gökhan Başcan, “Arabamla köyüme gidiyordum. Çok büyük bir yangın olduğunu gördüm ve sanayi sitesine geldim. Ahşap atölyesinin yandığını öğrendim. Çok büyük bir yangın" dedi.



Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.