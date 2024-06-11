Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü, 2 yaralı

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ç'nin yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da kaza yerinde incelemede bulundu.