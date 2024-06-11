Sinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölü, 2 yaralı

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Selahattin Bulut'un kullandığı otomobille çarpıştı.
ARAÇLARDAN BİRİ ALEV ALDI
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ç'nin yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da kaza yerinde incelemede bulundu.
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