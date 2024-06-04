Sinop'ta feci kaza: Römorktan düştü hayatını kaybetti

Sinop'ta seyir halindeki bir traktörün römorkundan yola düşen bir kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta feci kaza: Römorktan düştü hayatını kaybetti

Sinop-Gerze karayolunun Taşmanlı mevkiinde Ş.G’nin kullandığı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun kara yolunun Taşmanlı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir araç, G.Ö’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan G.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

G.Ö’nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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