Sinop'ta İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Tekne personeli ve yolcular bölgede bulunan küçük balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Ekiplerce tekneyi oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
Türkiye
Sinop'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu. Tekne personeli ve yolcular bölgedeki küçük teknelerle tahliye edildi.
Sinop'ta İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.