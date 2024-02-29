Sinop'ta muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı

Sinop'un Durağan ilçesi Olukbaşı köyünde bir grup tarafından aracının önü kesilen muhtar adayı, silahlı ve baltalı saldırı sonucu yaralandı. Kaçan saldırganlar aranıyor.

Sinop'ta muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı
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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde adayı Halit B., otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

Kapmaca mevkisinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B., tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halit B., sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halit B. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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