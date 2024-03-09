Sinop'ta silahlı yağma olayı: 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta, bir köyde silahlı yağma olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan takip ve araştırma sonucu olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlının kimlikleri belirlendi.



Belirlenen 6 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.