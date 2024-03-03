Sipariş ettiği tablet yerine taş geldi

Gaziosmanpaşa'da 23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise tablet yerine taş çıkınca hayatının şokunu yaşadı.



Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Sibel Zengin, “Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatıyoruz. Yani taşı görünce şok oldum. 20 bin lira verdim birazcık zoruma gitti. Üzüldüm, ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize şok olduk. Tablet beklerken taş geldi. Aldığımız tablet yok” dedi.



Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Burada taş gönderilmesinin sebebini de size söyleyeyim. Savcılık açısından soruşturulduğunda ‘depocu karıştırmış bu bir dolandırıcılık değil’ demek için bazı açgözlü satıcılar cep telefonu yerine salatalık, tablet yerine de taş gönderebiliyor” ifadelerini kullandı.