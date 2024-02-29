Sipariş kalemi silah sayıldı: 18 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beyoğlu ilçesinde 10 Kasım 2023'te kaldırımda oturan Engin Yalçın'ın alnına sipariş kalemini sokarak ölümüne neden olan Derviş Karadağ hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Derviş Karadağ'ın elindeki kalem silah sayıldı.
Karadağ'ın, ''silahla kasten yaralama sonucu ölüme neden olma'' suçundan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.
NE OLMUŞTU?
10 Kasım 2023’te meydana gelen olayda, börekçide çalışan Derviş Karadağ duyduğu gürültü nedeniyle dışarı çıktı.
O sırada Engin Yalçın'ın, alkollü vaziyette kaldırımda oturduğu sırada patronuna ait araca bir cisim fırlatıldığını gördü.
Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Karadağ, elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın’ın alnına doğru vurdu.
Yaralanan ve yoğun kan kaybı yaşayan Yalçın ise kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Gözaltına alınıp bırakılan Karadağ, Yalçın'ın ölümü üzerine tutuklandı.
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