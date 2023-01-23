"Sıra beklemem" diyerek eczaneyi dağıttı

Kayseri'de ilaç almak için eczaneye gelen ve sıra beklemek istemeyen kişi çalışanlarla tartıştı. Ardından da eczanedeki ilaçları dağıttı.

"Sıra beklemem" diyerek eczaneyi dağıttı

'de ilaçlarını almak için eczaneye gelen kişi sıra beklemek istemediğini öne sürerek arbedeye neden oldu.

Çalışanlarla tartışan ve hakaret eden kişi tezgahtaki ilaçları dağıttı. Kişi daha sonra aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

"Sıra beklemem" diyerek eczaneyi dağıttı - 1 Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Kayseri Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olayı kınayarak, şiddete çözüm bulunmasını istedi.

Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Akın, bu konunun yasal olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

Akın, "Gerekli mercilerle de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünün artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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